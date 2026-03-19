La Fundació Pilar i Joan Miró Mallorca firma convenios de mecenazgo con dos marcas centenarias de la isla - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Pilar i Joan Miró Mallorca ha firmado dos convenios de mecenazgo con las empresas Licors Moyà y Embotits La Luna, que se enmarcan en una apuesta por reforzar los vínculos entre cultura, territorio y empresa local.

El regidor de Cultura de Cort, Javier Bonet, ha participado este jueves en la formalización de los convenios con estas marcas que, según ha destacado el Ayuntamiento, tienen más de un siglo de historia y comparten un fuerte arraigo en Mallorca.

En el acto de firma han asistido también el coordinación general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, y la directora de la Fundació, Antònia Maria Perelló, además de representantes de ambas empresas.

El Ayuntamiento ha resaltado que estos acuerdos ponen en valor el papel de las empresas centenarias como agentes activos en la promoción cultural, "evidenciando la importancia de preservar e impulsar el tejido productivo local como parte esencial de la vida cultural de la isla".

Licors Moyà, fundada en Artà en 1980, y Embotits La Luna, con origen en Sóller en 1900, se convierten en mecenas de la Fundació para el año 2026 mediante aportaciones en especie valoradas en 10.000 euros en cada caso.

Esta colaboración permitirá prestar apoyo a una amplia programación de actividades culturales, exposiciones, eventos institucionales y encuentros vinculados a la creación contemporánea.

En concreto, las aportaciones de Licors Moyà incluirán bebidas y servicios asociados para inauguraciones, actividades vinculadas a exposiciones, actos institucionales y eventos destacados, como el Photofest, el concierto de Vincent Hsu o el III Simposi Internacional de Miró.

Por su parte, Embotits La Luna contribuirá con productos gastronómicos tradicionales, reforzando la experiencia cultural a través de la conexión con la gastronomía local.

Con estos convenios, ha subraya Cort, la Fundació refuerza su vocación de "abrirse a la sociedad y tejer complicidades con actores del territorio", en línea con el espíritu fundacional de Joan Miró: hacer del arte contemporáneo una experiencia viva, accesible y conectada con su entorno.

El compromiso de Licors Moyà y Embotits La Luna como mecenas culturales ejemplifica cómo las empresas locales pueden contribuir activamente a la dinamización cultural y a la proyección del patrimonio de la isla, han afirmado.

Los convenios tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga, y contemplan también la opción de ampliar la colaboración a nuevas actividades que puedan surgir a lo largo del año.