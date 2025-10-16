La Fundación Bit impulsa cinco proyectos innovadores de IA y big data en Baleares a través del programa APTenisa Launch

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bit ha seleccionado cinco proyectos emprendedores en Baleares centrados en inteligencia artificial y big data que participarán en el programa de aceleración APTenisa Launch con el objetivo de convertir ideas innovadoras en negocios reales.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, el programa APTenisa Launch, impulsado desde la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) a través de nuevos parques tecnológicos busca transformar ideas en negocios reales y ayudar a personas emprendedoras.

Este año en Baleares se han seleccionado cinco proyectos con potencial. El primero es TikiRev, un sistema de ingresos complementarios para hoteles que ajusta los precios a la demanda en servicios como spas o meriendas. También han sido elegidos Ubex, una plataforma que a partir de la IA orienta el desarrollo emocional y educativo de los niños, así como Easy Numad, para planificar viajes a través de la IA y el big data o Kultrip, una plataforma B2B para automatizar guías de viaje basadas en obras culturales como libros y películas. Por último, se ha seleccionado ServTec ReThink, un proyecto basado en fabricación digital e impresión 3D, orientado a la sostenibilidad y el reciclaje de plásticos.

Los proyectos se seleccionaron después de una evaluación técnica del servicio de emprendimiento de la fundación Bit, para valorar la viabilidad, la innovación y la diversidad de los equipos, y una presentación del proyecto ante un jurado experto.

Los cinco seleccionados participarán durante estas semanas en un programa de aceleración basado en la metodología Lean Launch Pad bajo la coordinación de La Salle Technova Barcelona.

Durante este recorrido obtendrán formación intensiva y práctica de la mano de expertos mentores en temáticas estratégicas como marketing y ventas, finanzas, liderazgo o propiedad intelectual.

Todos los proyectos dispondrán de una bolsa de horas de asesoramiento personalizado que les permitirá recibir orientación y ayuda.

Al acabar este programa participarán en el demo day del Foro Transfiere en Málaga (marzo de 2026), presentando su proyecto a expertos, inversores y empresas de referencia, lo que constituye "una oportunidad única para conseguir financiación".

La Fundación Bit se suma a una red de parques científicos y tecnológicos que, coordinados por APTE, trabajan para impulsar hasta 126 empresas emergentes. Participa en este programa en el marco del plan de impulso del ParcBit y del CentreBit Menorca, a través del cual se pretende favorecer el crecimiento económico de Baleares.