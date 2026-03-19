La Fundación La Caixa destinará más de un millón de euros a 37 proyectos sociales de Baleares

Archivo - Educadora de CaixaProinfancia atendiendo niños en Save the Children. - FUNDACIÓN LA CAIXA - Archivo

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa destinará más de un millón de euros a 37 proyectos de entidades sociales de Baleares durante su convocatoria de proyectos sociales de 2025.

La dotación impulsará la acción del tercer sector y permitirá atender a más de 14.300 personas en situación de vulnerabilidad solo en la isla de Mallorca, ha informado la fundación en un comunicado.

El 51% de los proyectos son sobre personas con trastornos mentales o enfermedades, el 43% sobre personas en situación de pobreza o de exclusión social y el 5% sobre personas mayores.

Además, la mayoría de los proyectos se sitúan en líneas de actuación como la inserción sociolaboral, el acceso a recursos residenciales temporales, la convivencia intercultural, la promoción de hábitos saludables y gestión emocional, la prevención de las violencias y las adicciones, la cultura como herramienta para la inclusión social y la inclusión digital.

Una de las novedades de esta edición de las convocatorias es el aumento del importe inicial que van a recibir las entidades con la firma del convenio, que pasa del 80 al 90 por ciento del importe de la ayuda concedida.

A la convocatoria se han presentado 99 iniciativas de entidades muy diversas, tanto por su tamaño como por el número de trabajadores o por el presupuesto de cada una de ellas.