La Fundación S'Estel convoca 32 plazas fijas para reforzar la atención socioeducativa a niños y jóvenes

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Instituto Socioeducativo S'Estel ha convocado un total de 32 plazas de personal laboral fijo para reforzar los equipos que trabajan con niños y jóvenes atendidos por los recursos de la Fundación en Mallorca.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, las convocatorias corresponden a las ofertas públicas de empleo de 2023 y se cubrirán mediante el sistema de concurso-oposición.

En concreto, se convocan 27 plazas de la oferta pública ordinaria y cinco plazas de la oferta pública específica, sumando un total de 32 puestos de trabajo. Así, hay 23 plazas de educación social, cuatro de auxiliar técnico educativo, dos plazas de psicología especialista en atención a víctimas de maltrato infantil, y una de trabajo social, administración y técnico en cuidados auxiliares de enfermería.

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud hasta el 24 de julio y la documentación podrá tramitarse de forma telemática a través de la página web de la Fundación o presencialmente en su sede.

La Conselleria ha remarcado que esta convocatoria se enmarca en el proceso de refuerzo y modernización de la Fundación impulsado durante esta legislatura, y que aseguran haber permitido consolidar la organización de los centros, renovar los equipos directivos, reducir el absentismo laboral y seguir avanzando en la creación de nuevas plazas para garantizar una mejor atención.