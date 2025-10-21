Gafas de realidad virtual en Son Llàtzer para reducir el miedo y el dolor en las urgencias pediátricas

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Universitario Son Llàtzer ha incorporado dos gafas de realidad virtual para ayudar a los niños a reducir el miedo, la ansiedad y el dolor durante determinadas pruebas o procedimientos médicos.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, esta iniciativa forma parte del compromiso del sistema sanitario público con una atención más humana y cercana, especialmente en los momentos más delicados para los pacientes más vulnerables.

Estas gafas, que ya están en uso, permiten a los niños sumergirse en mundos virtuales llenos de paisajes relajantes, juegos interactivos o aventuras animadas. De esta manera, se ayuda a desviar su atención del entorno hospitalario y de las intervenciones médicas que puedan resultarles molestas o dolorosas.

Se utilizan principalmente en situaciones como la canalización de vías, curas, extracciones o pruebas diagnósticas que pueden generar estrés o temor. El objetivo es hacer más llevadera la estancia en urgencias, para favorecer una experiencia más positiva para los menores y sus familias.

Según el equipo de pediatría de Son Llàtzer, los primeros resultados están siendo muy positivos ya que "los niños se relajan, colaboran mejor y en muchos casos ni siquiera se dan cuenta de que se les está realizando una prueba. Es una herramienta que suma tanto en lo clínico como en lo emocional".

La adquisición de las gafas ha sido posible gracias a los presupuestos participativos de la Comisión de Humanización del Servicio de Salud, que ha priorizado esta propuesta dentro de su plan de acciones para mejorar la calidad asistencial desde una perspectiva más empática y centrada en las personas.