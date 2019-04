Galmés asegura que devolverá a los mallorquines los 26 millones de euros que "Cladera ha quitado al Consell"

Publicado 08/04/2019 13:36:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Abr.

El candidato 'popular' a la presidencia del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha anunciado que devolverán "a los mallorquines los 26 millones que, como consellera de Hacienda, Catalina Cladera ha quitado al Consell".

Según ha informado el PP en un comunicado, Galmés ha recordado que "el Govern debía 125 millones a la institución insular pese a que Cladera haya querido hacer creer que son solo 98,8".

"Es que, con todo lo que ha perjudicado al Consell, no se entiende que ella sea la candidata socialista a la presidencia de la Institución insular", ha aseverado, a lo que ha añadido que, si consigue presidir el Consell, este será "el tan reivindicado Ayuntamiento de ayuntamientos" puesto que su "compromiso es ayudar a resolver los problemas del día a día de todos y cada uno de los municipios de la isla".

Por ello, se ha comprometido, también, a que aumentará un 30 por ciento las ayudas directas a los municipios.

Con todo, ha criticado especialmente "la política de despacho" del Pacte y que "con más presupuesto que nunca, el pacto de izquierdas no ha sabido gestionarlo para ayudar a resolver los problemas de la gente". "No es posible que no hayan ni empezado la residencia de Ciudad Jardín sabiendo que hay más de 1.200 personas esperando plaza", ha añadido.

Así, Galmés ha hecho especial hincapié en que crearán "más plazas de centros de día y plazas residenciales" y en que aumentarán "el importe de la ayuda para personas dependientes" porque "lo que no ha hecho el autodenominado como 'Govern de la gent' lo hará el PP".

"La gente ya no quiere más pactos como el actual que se ha limitado a imponer, prohibir y a perseguir a los que no piensan como ellos", ha concluido.