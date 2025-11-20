Galmés destaca el papel clave de la FEMP y la importancia de los gobiernos locales

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se ha sumado a la celebración del 45 aniversario de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ha destacado el papel clave de este organismo en la consolidación de la democracia, al tiempo que ha reivindicado la importancia de los gobiernos locales intermedios para afrontar los retos actuales y garantizar el bienestar de los ciudadanos.

El acto celebrado este jueves en la sede de la FEMP, en Madrid, y ha sido encabezado por la presidenta, María José García, y ha contado con la presencia de presidentes de diputaciones y alcaldes de todo el país.

Galmés ha destacado el papel "clave" que ha tenido la FEMP en la "consolidación de la democracia", ya que nació como organización que representaba y unía a los ayuntamientos y diputaciones surgidos de las primeras elecciones locales democráticas del 1979.

El presidente insular ha afirmado que a lo largo de 45 años, la FEMP "se ha convertido en la voz colectiva de los entes locales ante el Estado y los gobiernos autonómicos, "garantizando que la realidad y las necesidades de los ciudadanos a pie de calle fueran escuchadas".

Igualmente, el presidente ha señalado el rol "activo" de la FEMP en el diseño del mapa territorial y competencial de España así como en la promoción de la cooperación.

PAPEL DE LOS GOBIERNOS LOCALES INTERMEDIOS

Durante la jornada se han abordado cuestiones como la gestión de los servicios intermunicipales, como las diputaciones y los consells insulares como 'el ayuntamiento de los ayuntamientos', o el desarrollo rural y el reto demográfico.

Galmés ha reivindicado la importancia de los gobiernos locales intermedios y ha indicado que las diputaciones provinciales y los consells "están más vivos que nunca" y que son necesarios para afrontar los retos del presente y futuro para garantizar el bienestar de los ciudadanos "en igualdad de condiciones y con independencia del lugar donde reside".

El presidente insular ha subrayado que si bien se comparten problemas comunes, también hay desafíos diferentes. Así, mientras algunas provincias luchan "para combatir la despoblación de las zonas rurales", en Mallorca se lucha "contra el crecimiento demográfico", sin olvidar el coste de la insularidad y otros problemas asociados como la movilidad, la conectividad o el precio de la vivienda.

Galmés ha recordado que el Consell gestiona la mayoría de las competencias atribuidas por el Estatut d'Autonomia como servicios sociales, políticas de género, ordenación del territorio y carreteras, entre otros. Estas competencias las califica de "esenciales" y asegura que convierten la institución en la administración "más próxima a los ciudadanos", además de los ayuntamientos.

MALLORCA ANFITRIONA

Por primera vez, Mallorca acogió la VI Conferencia de Presidencias de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares los días 20 y 21 de marzo de este año.

El encuentro, organizado por el Consell de Mallorca con la colaboración de la FEMP y la Fundación Democracia y Gobierno Local, reunió a 31 representantes de estas instituciones y posicionó a la isla en el centro del debate sobre la gestión pública en el ámbito nacional.