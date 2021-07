Galmés insiste en que el PP recuperará el Consell de Mallorca: "La cuenta atrás para el cambio ha comenzado"

PALMA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado durante su intervención en el Debate de Política General de la institución insular que "recuperaremos el Consell de Mallorca, la cuenta atrás para el cambio ha comenzado".

Según ha comunicado el PP en una nota de prensa, Galmés ha señalado "la desgana de Catalina Cladera en todo lo que hace y dice y cuando una presidenta está desmotivada se debe plantear si debe seguir". "Mallorca necesita un modelo basado en la libertad, justo el contrario del modelo de gestión que está aplicando Cladera", ha añadido.

Además, Llorenç Galmés ha reclamado a la presidenta Cladera que "hasta que acabe la legislatura, no cree más problemas de los que ya ha provocado hasta ahora". "Ya que no sabe solucionarlos, por lo menos no en cree más", ha añadido Galmés, para luego salir en defensa de los consistorios municipales diciendo a la presidenta que "ya que con usted el Consell ha dejado de ser el Ayuntamiento de los ayuntamientos, escuche y ayude a los alcaldes y alcaldesas de Mallorca".

Con todo, Galmés ha lamentado que "el de Cladera es el Consell menos trans-rent, menos democrático y menos participativo de la historia de esta institución; y gestionado en el clientelismo y en enchufar a los amigos de la izquierda".

"Ha dejado atrás a muchas personas, a muchas familias, a muchos pequeños y medianos negocios; Mallorca ya no puede más", ha concluido.