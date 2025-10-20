El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, recibe en audiencia a los galardonados de la Gala de los Premios Gastronómicos 2025 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, junto con la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha recibido en audiencia a los galardonados de la III edición de la Gala de los Premios Gastronómicos 2025.

En la audiencia han estado presentes el presidente de Pimem, Jordi Mora; el delegado de Prisa Media Baleares y director regional de la Cadena SER, Josep Roquer y el consejero delegado del Grupo Serra, Pedro Rullán.

Según ha destacado la institución insular, Galmés ha puesto en valor los premios, que "valoran y visibilizan todo el ecosistema que hay detrás del producto local mallorquín: chefs, restaurantes, productores, artesanos".

"Sois grandes embajadores de Mallorca, quienes mantenéis viva nuestra identidad gastronómica y la proyectáis en el mundo", ha subrayado, a la vez que ha señalado que los premios posicionan Mallorca como "un destino gastronómico de referencia".

"Mallorca es mucho más que sol y playa. Mallorca es cultura, es paisaje, y es gastronomía de calidad que atrae visitantes de todo el mundo que vienen con muchas ganas de vivir y descubrir experiencias gastronómicas únicas y de gran calidad durante todos los meses del año", ha agregado.