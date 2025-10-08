Galmés recibe en audiencia al presidente de Sa Xerxa, organizadora de la Feria de Teatro Infantil y Juvenil de Baleares

Jorenç Galmés, presidente de Sa Xerxa, Jaume Gomila, la vicepresidenta primera y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, el director insular de Cultura, Guillem Ginart, y el secretario de Sa Xerxa de teatro Infantil y Juvenil de Baleares, Jordi - CONSELL DE MALLORCA

El presidente del Consell de Mallorca, Lloneç Galmés, ha recibido este miércoles en audiencia al presidente de Sa Xerxa, Jaume Gomila, entidad organizadora de la Feria de Teatro Infantil y Juvenil de las Islas Baleares (FIET) que se celebra cada mes de octubre en Vilafranca de Bonany.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, en el encuentro también han estado presentes la vicepresidenta primera y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, el director insular de Cultura, Guillem Ginart, y el secretario de Sa Xerxa de teatro Infantil y Juvenil de Baleares, Jordi Rosselló.

Durante la reunión han abordado la próxima edición de la FIET, que se celebrará del 16 al 19 de octubre y contará con apoyo económico del Consell. Este año se celebra la 23ª edición de la feria, que recibe cerca de 20.000 espectadores de todo Mallorca para ver actuar a más de 40 compañías y alrededor de 200 profesionales de las artes escénicas.

Como novedad, este año se ha firmado un convenio de colaboración con el Teatre Principal de Palma, con el objetivo de seguir ampliando la proyección del festival.