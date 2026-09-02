Galmés reivindica la defensa de las fronteras y la unidad de España: "Mallorca está con Ceuta"

El presidente del Consell de Mallorca ,Llorenç Galmés, en una rueda de prensa tras reunir a su equipo de gobierno - EUROPA PRESS

PALMA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha reivindicado que es "imprescindible" defender las fronteras y la unidad de España tras la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta el pasado 31 de julio.

"Ceuta no está sola, Mallorca está con Ceuta", ha subrayado Galmés tras ser preguntado por la concentración convocada este miércoles en una rueda de prensa tras reunir a su equipo de gobierno para dar inicio al nuevo curso político.

El presidente insular participará en la protesta, convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) frente a los ayuntamientos de todo el país.

Igualmente, ha destacado que el Consell iluminará de azul la fachada del Palau del Consell como "muestra de solidaridad" con la ciudad autónoma.

A su juicio, la entrada masiva de migrantes demuestra la "el fracaso" de las políticas del Gobierno de España. También ha cargado contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por "irse de vacaciones ante la peor crisis e invasión migratoria" de España.

Por otro lado, preguntado por los menores migrantes no acompañados que tutela la institución, Galmés ha reiterado que los centros están sobresaturados y que Mallorca no puede acoger a más menores procedentes de otras comunidades.

"Nos oponemos al reparto de menores de Ceuta, porque no tenemos recursos. No es una cuestión de solidaridad, sino de capacidad", ha zanjado.