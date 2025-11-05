Las garantías aprobadas a través de la Nova Hipoteca Jove crecen un 27% en los últimos siete meses

Los consellers de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, junto al director general de Abanca, Juan Luis Vargas. - EUROPA PRESS

PALMA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de garantías aprobadas a través de la Nova Hipoteca Jove a lo largo de los últimos siete meses, periodo transcurrido desde la presentación de las nuevas condiciones, asciende hasta las 138, lo que supone un incremento del 27%.

Así lo ha informado este miércoles el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, tras la firma del nuevo convenio de colaboración para incorporar a Abanca al programa Nova Hipoteca Jove.

Hasta finales de octubre el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ha aprobado 638 garantías para facilitar la compra de vivienda, de las que 525 corresponden a Mallorca, 86 a Menorca y 26 a Ibiza.

Esta cifra supone un aumento de 138 garantías en siete meses, un incremento de cerca del 27% desde la firma del acuerdo y presentación de las nuevas condiciones del programa hace siete meses. Hasta entonces se habían aprobado 499 en dos años.

"Está resultando todo un éxito", ha celebrado el conseller, quien ha destacado que el programa no está registrando casos de morosidad.

Del crecimiento del 27% en los últimos siete meses, Mateo ha detallado que en Mallorca ha sido del 25%, en Menorca del 35% y en Ibiza del 38%.

"Es un producto que funciona y que piensa en la compra de vivienda, para lo que es imprescindible contar con la apuesta de las entidades de crédito", ha incidido.

El programa Nova Hipoteca Jove, ha recordado la Conselleria de Vivienda en un comunicasdo, busca beneficiar especialmente a jóvenes de hasta 40 años para obtener garantías de hasta el 20% del valor de la vivienda por parte de la administración y así poder llegar a cubrir el 100% de la hipoteca.

También reciben hasta un 20% las familias numerosas de cualquier grado, las familias monoparentales, las personas con discapacidad y quienes tengan personas con algún tipo de discapacidad a su cargo.

El programa no establece un límite de edad para las personas beneficiarias y, para el resto de los solicitantes, de otras edades y perfiles, las garantías son de hasta el 15%.

La concesión de la garantía del Ibavi está condicionada a la concesión del préstamo hipotecario por parte de la entidad financiera, que deberá financiar desde el 80% y hasta un máximo del 100% del valor de adquisición de la vivienda, en función de la normativa y el régimen aplicable a cada entidad.

También a la necesidad de acreditar una residencia continua o discontinua en Baleares de un mínimo de cinco años, que la vivienda sea destinada a domicilio habitual y permanente de los solicitantes y que estos no sean propietarios de ninguna otra vivienda.

Entre las condiciones del programa, también se establece que las operaciones de financiación deberán organizarse mediante un contrato de préstamo hipotecario financiado con fondos de la entidad financiera, y que la entidad financiera no podrá exigir la contratación de ningún producto o servicio bancario adicional para la concesión del préstamo hipotecario.

CONVENIO CON ABANCA

El Ibavi y Abanca Corporación Bancaria han firmado este miércoles un convenio de colaboración para incorporar a la entidad financiera al programa Nova Hipoteca Jove.

De esta forma, se suma a las tres entidades que ya formaban parte del programa, CaixaBank, Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença y Cajamar, con las que el Govern renovó su adhesión a finales del pasado mes de marzo al incorporar una serie de mejoras al programa para tratar de llegar a más personas beneficiarias.

Además de Mateo, en el acto de firma del convenio han estado presentes el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y el director general, Juan Luis Vargas.

"Dar las gracias a este nueva incorporación a un producto que creamos en su momento, esta hipoteca avalada desde la administración para facilitar la compra de vivienda. La política de vivienda es fundamental para el Govern y la colaboración con las entidades financieras también. Es una enorme satisfacción", ha dicho Costa.

Vargas, por su parte, ha expresado su "agradecimiento absoluto" al Ejecutivo autonómico y ha loado sus políticas en materia de vivienda.

"Creo que están haciendo una labor importantísima en todo el tema de la vivienda, a la vivienda joven, que es lo que más necesitamos. Es una comunidad pionera en ese sentido. Queremos estar aquí, alrededor de la gente, y fomentar una enorme política que están haciendo muy bien en esta comunidad, que en otras todavía queda por hacer", ha señalado.