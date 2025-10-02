García aboga por "informar de todo" a las pacientes aunque reconoce que "desconoce" el síndrome post aborto

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, se ha mostrado favorable por "informar de todo" a las pacientes que se planteen someterse a cualquier tipo de cirugía o tratamiento, aunque ha reconocido que "desconoce" el síndrome post aborto.

De esta manera ha respondido la responsable de Salud este jueves a preguntas de los medios, durante una rueda de prensa, al hilo de la polémica abierta en el Ayuntamiento de Madrid para que se informe a las embarazadas de la existencia de este supuesto síndrome, pese a la falta de aval científico.

García ha alegado que cualquier persona que se vaya someter a cualquier tratamiento "tiene que tener claro lo que es positivo y lo que es negativo, lo que le va a ofertar y lo que le va a ocurrir".

"Cuando uno se va a someter a una cirugía programada por un cáncer de colon, sabe que es un paso inicial para poder curarse pero el segundo aspecto es ¿con esto qué problemas tengo? Puedes sufrir estreñimiento o incontinencia ¿Quiere decir que te ocurra? No, pero está descrito y existen, por tanto hay que informar de todo", ha sostenido.

La consellera ha respondido de esta manera al ser consultada por si este tipo de información podría condicionar la decisión de las mujeres que quieran abortar pero en cuanto al síndrome en sí --cabe recalcar que es médico de formación--, ha asegurado que se trata "un síndrome psicológico" y ha aclarado que "no tenía un conocimiento profundo" de este síndrome.

Sin embargo, ha defendido que se tiene que "incidir mucho" en la prevención y la educación porque, a su modo de ver, "el aborto es el fracaso" de ambas. Asimismo, ha criticado al Gobierno central por las inversiones que realiza en materia prevención.

La consellera ha subrayado que para el Govern lo importante es "prevenir" para no quedarse embarazada y ha destacado que en los centros de salud se dan métodos anticonceptivos y se da atención a la salud de la mujer.

Otro de los asuntos por los que se ha interrogado a García es por cuándo tiene pensado publicar la lista de objetores de conciencia para los abortos en Baleares, a lo que ha indicado que "se trabaja para tenerlo en breve" puesto que se debe publicar vía decreto-ley y ha estimado que para mediados de 2026 podría ultimarse.