García acusa al PSIB de seguir una "estrategia nacional" para erosionar a las comunidades en las que no gobiernan

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MENORCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha acusado al PSIB de seguir una "estrategia nacional" en sus preguntas con la intención de erosionar a las comunidades autónomas en las que no gobiernan.

García se ha dirigido así durante el pleno del Parlament de este martes a la diputada socialista Carol Marqués, a quien ha recriminado que "no le importa la salud de los menorquines sino la obediencia absoluta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Marqués ha preguntado a la consellera sobre la necesidad de ampliar las horas de atención de los servicios de ambulancias y ha criticado que solo diez de los 29 trabajadores de Menorca pueden conducir las nuevas ambulancias programadas.

"Además, la mayoría se niegan a hacerlo porque les supone más carga de trabajo sin ninguna mejora económica", ha dicho.

En este sentido, la responsable autonómica ha señalado que las ambulancias son "de una absoluta calidad" y serán una realidad en el mes de diciembre puesto que a día de hoy están pasando los informes técnicos necesarios.