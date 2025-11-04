García afirma que la prestación del servicio aéreo de Can Misses no se ha visto afectada por una incidencia

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 4 de febrero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

IBIZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado que la prestación del servicio aéreo para pacientes en el Hospital de Can Misses no se vio afectada, a pesar de que durante dos semanas el helipuerto estuvo inoperativo.

Según ha explicado en el pleno del Parlament en respuesta a una pregunta, un rayo dañó los fusibles del sistema de iluminación del helipuerto, provocando que durante la noche no pudiera utilizarse. García ha explicado que estas semanas se han operado desde el aeropuerto 22 vuelos, tres de los cuales en horario nocturno.

La diputada de Vox Patricia de las Heras ha preguntado a la consellera por el número de pacientes afectados por la inoperancia del helipuerto del Hospital Can Misses durante dos semanas y en el mismo sentido le ha interrogado también la socialista Irantzu Fernández.

De las Heras ha criticado que los fusibles hayan tardado 15 días en ser sustituidos y ha señalado que lo importante no es cómo se estropearon, sino saber si la Conselleria iba a actuar con rapidez, algo que no ha sucedido. La diputada ha afirmado que un paciente que sufrió un ictus tuvo una demora de dos horas en un traslado.

"No hubo demoras, no hubo cancelaciones ni riesgos. Lo que hubo fue una respuesta rápida, eficaz y responsable", ha insistido la consellera.

La socialista Irantzu Fernández ha criticado que se hayan tardado dos semanas en reparar los fusibles y ha considerado que "el servicio sí se vio afectado".

García ha insistido en que abordar una avería en el Parlament "hace un flaco favor" al PSOE y a la exconsellera de Salud, Patricia Gómez, y ha recordado en este sentido la adjudicación en 2018 de un contrato que no pudo cumplirse a tiempo puesto que los pilotos de las aeronaves no estaban capacitados para realizar los servicios.

"Eso sí fue una chapuza y poner en peligro a los ciudadanos de las Pitiusas", ha dicho García, quien ha explicado que más de 100 traslados tuvieron que realizarse desde el aeropuerto debido a esta situación.