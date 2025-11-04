García defiende la compra de ambulancias y responde al PSIB con la adquisición de mascarillas a la trama Koldo

PALMA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha defendido este martes la compra de 246 ambulancias, que ha calificado como inversión, y ha respondido a las críticas del PSIB con acusaciones de "malgastar" el dinero público en la compra de mascarillas a "una cada vez menos supuesta trama corrupta".

García ha respondido de este modo a la diputada del PSIB Patricia Gómez, que ha preguntado a la consellera por el grado de satisfacción en relación a la compra de ambulancias que están teniendo que ser adaptadas. La diputada ha defendido la actuación como "la mayor chapuza de España".

La consellera, por su parte, ha asegurado que las adaptaciones que se están teniendo que realizar no costarán "ni un euro" a los ciudadanos y ha añadido que gracias a esta adquisición Baleares contará "con la mejor flota de transporte sanitario urgente y programado".