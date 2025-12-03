García destaca que el documento de la Comisión de Salud Pública es "bastante respetuoso" con las CCAA

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha señalado este miércoles que el documento de trabajo presentado en la Comisión Nacional de Salud Pública para mitigar el impacto de los virus respiratorios es, a diferencia del año pasado, "bastante respetuoso" con las Comunidades Autónomas.

En declaraciones a los medios tras dar a conocer un robot para fomentar la donación de sangre, la consellera se ha referido a la reunión de este mediodía, en la que participa la directora general de Salud Pública, Elena Esteban, y en la que se ha presentado un documento de trabajo para que técnicos y expertos en epidemiología analicen y debatan su contenido.

García ha destacado la intención del Govern de coordinarse de la mejor manera posible con el resto de comunidades autónomas y ha celebrado que el texto, que este jueves analizará el Comité de Infecciones, mantenga la capacidad de cada región para tomar decisiones en función de su situación epidemiológica particular. Cada jueves, ha recordado, se publica el informe sobre la situación epidemiológica.

La responsable de Salud ha recordado que el año pasado el documento no fue aprobado porque incluía medidas "incompatibles" con la autonomía y las competencias de las CCAA.

El documento, ha explicado, plantea distintos escenarios en función de la presión asistencial en urgencias, el nivel de riesgo y el número de infecciones por cada 100.000 habitantes. También exige la aplicación de criterios que permitan esclarecer en qué escenario se sitúa cada territorio y qué medidas pueden adoptarse en cada caso.

Baleares, en todo caso, ya ha llevado a cabo la planificación de invierno, que incluye la apertura de camas en el Hospital Verge de Lluc y la derivación de más pacientes a Sant Joan de Déu. No obstante, la consellera ha puntualizado que las medidas que finalmente se adopten dependerán de la evolución que tenga la gripe en Baleares durante las próximas semanas.