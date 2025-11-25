García dice que el equipo del Área de Salud pitiusa "ha dado la vuelta como un calcetín" a la sanidad en la Isla

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

IBIZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha afirmado este martes que el equipo del Área de Salud en las Pitiusas "le ha dado la vuelta como un calcetín" a la sanidad en la Isla tras el Govern de la anterior legislatura.

La diputada socialista Irantzu Fernández ha preguntado durante el pleno del Parlament a la consellera qué más debe pasar para que asuma responsabilidades sobre lo que sucede en el Área de Salud pitiusa. Además, ha acusado a García de "estar con las manos cruzadas" mientras aumentan los problemas en esta área sanitaria.

La consellera ha reiterado que "nunca" ha eludido su responsabilidad y ha afirmado que la sanidad está "lejos de ser" la que dejaron los socialistas.

Fernández ha pedido a la consellera que "no haga trampas" puesto que acaba de cesar el gerente del Área de Salud "porque ya el personal de Can Misses no podía más con él" y ella misma recibió una carta de 22 jefes de servicio pidiendo el cese del exgerente Enrique Garcerán.

Asimismo, ha considerado que la situación en Oncología "no deja de empeorar", con dos especialistas y medio en el Área de Salud pitiusa.

"Espero que entienda que un cambio de gerente no pone el marcador a cero", ha señalado.

García ha reiterado que la incorporación del nuevo gerente será "un impulso" a las mejoras iniciadas, y ha recordado que servicios como Traumatología o Psiquiatría han podido completarse esta legislatura, o, incluso, aumentar.

"El servicio de Oncología en estos dos años ha completado los cinco especialistas y ya le anunció que podremos nuevamente complementarlo", ha concluido.