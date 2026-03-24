García pide al PSOE que "no intoxique" al afirmar que las mujeres de Ibiza no pueden acceder a una mamografía

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025 - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EIVISSA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha pedido este martes al PSOE que "no intoxique" al afirmar que las mujeres de Ibiza no pueden acceder a una mamografía.

Así se ha pronunciado durante el pleno del Parlament donde también ha insistido en que siguen trabajando para mejorar los cribados y ahora están citando a 200 mujeres más desde 2022.

La diputada socialista Irantzu Fernández ha preguntado si la consellera tiene alguna propuesta real para mejorar la situación del Área de Salud pitiusa.

Fernández ha lamentado que las listas de espera quirúrgicas aumentan desde hace años, aunque la consellera "no está ejerciendo" y no tiene las competencias claras. "Usted ya no es consellera. No le pediré la dimisión. Usted está sólo aquí de cuerpo presente", ha afirmado.

Entre otras cosas, la socialista se ha referido a la "fuga" de enfermeras en el Área de Salud pitiusa o a la situación de las ambulancias y ha reiterado que García "no quiere dar explicaciones".

García ha acusado a la diputada de "tener cero decoro" a la hora de tratar temas sanitarios.

Fernández, entre otras cosas, ha lamentado las dificultades que sufren las mujeres en Ibiza para una mamografía.

La consellera, en la réplica, ha criticado que la diputada aprovecha "cualquier incidente para convertirlo en un incidente parlamentario".