García plantea la posibilidad de realizar una campaña informativa a los baleares desplazados sobre derechos sanitarios

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha planteado la posibilidad llevar a cabo una campaña informativa a los ciudadanos de Baleares desplazados en otras comunidades autónomas sobre las prestaciones sanitarias a las que tienen derecho.

Así lo ha anunciado la responsable del ramo, respondiendo a una pregunta parlamentaria formulada en el pleno por la diputada de Unidas Podemos Cristina Gómez, para conocer si la Conselleria tiene previsto realizar una ronda de contactos para conveniar la prestación de estos servicios con otras autonomías.

García ha informado del procedimiento que tienen que seguir los ciudadanos de Baleares residentes en otras comunidades, que pasa por dirigirse a su centro de salud más cercano al lugar de residencia, en el que se les asigna un médico de familia y, en caso de requerirlo, se les deriva a un especialista, previa información al Servicio de Salud, que es el organismo que aprueba esta consulta.

Para cubrir estos gastos, García ha explicado que existen unos fondos autonómicos del Sistema de información del Fondo de Cohesión Sanitaria (Sifco).

Gómez ha mantenido que a estos baleares desplazados "no se les asigna médico de familia cuando están fuera del archipiélago", por lo que, a su entender, "no se está ejerciendo este derecho", pero ha admitido que "puede que no se esté informando a la ciudadanía de que existe tal derecho".

García ha indicado que, "más allá de alguna situación puntual", a Salud le consta que hay 4.200 ciudadanos de Baleares desplazados y ha concretado que se les presta atención en los servicios de Primaria, Urgencias y Especializada, si así lo requieren. De hecho, ha detallado que en los seis primeros meses del año se han autorizado 800 consultas con especialistas.