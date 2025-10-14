García rechaza la petición de Vox de limitar la cobertura a migrantes y defiende una sanidad pública universal

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha defendido una sanidad pública universal y no excluyente ante una pregunta de Vox que reclamaba la limitación de la cobertura sanitaria para migrantes en situación irregular.

"Tenemos una posición clara, la atención sanitaria debe ser universal, no solo por principios éticos y humanos, sino también por responsabilidad en salud pública", ha sostenido la consellera en la sesión de control al Govern del pleno de este martes.