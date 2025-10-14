El Govern asegura estar "completamente satisfecho" con el director de Gestión del Área de Salud pitiusa

IBIZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado este martes que en el Govern están "completamente satisfechos" con la labor realizada por el director de Gestión y Servicios Generales del Área de Salud pitiusa, Javier Marí, aunque inicialmente no tuviera la formación requerida. García ha reiterado que este profesional cumple con los requisitos exigidos por ley.

La diputada socialista Irantzu Fernández ha preguntado a la consellera por cómo califica la situación del Área de Salud pitiusa, lamentando que el "goteo constante" en la marcha de profesionales se debe a que "son todos aquellos que no quieren ser cómplices de los chanchullos" que existen en el Área de Salud, ha opinado la socialista.

En este sentido, Fernández se ha referido al cargo de director de gestión en el Área de Salud pitiusa ocupado durante dos años por una persona que no contaba con una licenciatura homologada para ejercer esta función.

Tras verse obligado a dimitir, "en vez de denunciar a este señor por haber cometido un fraude", Fernández ha criticado que ahora la plaza ha vuelto a salir con requisitos que el anterior director sí puede cumplir. "Lo que haga falta para poder volver a contratar a esta persona", ha lamentado.

"Su análisis es simplista y partidista y responde más a un anhelo que a una realidad", ha defendido García, quien ha añadido que el nombramiento del director de gestión se realizó a propuesta de una comisión evaluadora.