García reitera que llevan meses reorganizando las Urgencias de Can Misses con medidas concretas

Archivo - Área de urgencias en el Hospital Can Misses de Ibiza. - ÁREA DE SALUD DE IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

EIVISSA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha reiterado que llevan meses trabajando para reorganizar el servicio de Urgencias del Hospital Can Misses de Eivissa con medidas concretas como la incorporación de pediatras, entre otras novedades.

Durante el pleno del Parlament de este martes, la consellera también ha señalado que este año se han atendido en el servicio 38.355 urgencias, un 4 por ciento menos en comparación con el mismo periodo de 2025. En cuanto al tiempo para la resolución de casos, los pacientes han aguardado 6,7 horas frente a las 9,2 horas de espera durante el mandato progresista, ha dicho.

En esta legislatura, además, las Urgencias se han reforzado con cuatro médicos, 18 enfermeras y 10 técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería.

La diputada socialista Irantzu Fernández ha preguntado a la consellera si continúa considerando que no hay colapso en las Urgencias de Can Misses. Fernández ha lamentado que, este verano, se ha visto "muy poco" a la consellera por la isla, más teniendo en cuenta la situación del servicio.

García, por su parte, ha pedido disculpas a los usuarios que han tenido que esperar más de la cuenta en las Urgencias de Can Misses y ha recordado que han mantenido numerosas reuniones para reorganizar el servicio, "muy maltrecho" después de la gestión de los socialistas la pasada legislatura. "Lecciones de usted, ni una", ha espetado García.

Fernández ha afirmado que ahora la consellera reconoce el colapso en las Urgencias y le ha instado a negar en Eivissa esta situación ante los profesionales del servicio.

"¿Ahora se pondrá a trabajar cuando queda poco para las elecciones?", ha preguntado también Fernández, recordando que hace meses advirtieron a la consellera sobre este colapso.