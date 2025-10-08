García señala que el consumo de fentanilo es residual en Baleares y que se produce por mal uso de la prescripción médica

La consellera de Salud, Manuela García, en la Comisión de Salud - PARLAMENT

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha señalado que el uso del fentanilo como droga es "residual" en Baleares y que la práctica totalidad del consumo es por mal uso de la prescripción médica.

Así lo ha expuesto la consellera este miércoles en una comparecencia en la Comisión de Salud del Parlament solicitada por el PSIB para informar sobre el abordaje de las adicciones en Menorca.

García ha hecho referencia al fentanilo puesto que la comparecencia fue solicitada después de que tres jóvenes fallecieran en Menorca por reacciones adversas a esta sustancia.

"Quiero mandar un mensaje claro y basado en datos: no existe una evidencia que indique una presencia de esta sustancia en el mercado ilegal de drogas en Menorca ni en el conjunto de Baleares", ha sostenido.

En este sentido, ha explicado que la práctica totalidad del consumo de fentanilo es por prescripción médica, especialmente a pacientes con dolor agudo o crónico o tras una intervención quirúrgica.

En relación con las tres muertes notificadas en Menorca, la consellera ha indicado que la investigación concluyó que había una combinación de fentanilo, cocaína e hipnosedantes y que la sustancia procedía de una persona que tenía una prescripción médica.

Así, ha remarcado que no se ha detectado presencia de fentanilo procedente de un mercado ilegal que, ha apuntado, "sería lo que marcaría la pauta en estar muy preocupados o no".

Por otro lado, ha hecho referencia al grupo de trabajo de seguimiento sobre fentanilo que la Conselleria creó en octubre de 2023, siguiendo las recomendaciones del Plan Nacional de Drogas.

Este grupo, que se ha reunido cuatro veces, tiene el objetivo de monitorizar las posibles adulteraciones que haya en el mercado, disponer de información actualizada sobre el fenómeno, cuantificar el consumo de fentanilo en pacientes en tratamiento por otras sustancias, detectar presencias de fentanilo en sustancias decomisadas y hacer seguimiento de las prescripciones médicas.

Además, ha destacado que en la última reunión se propuso ampliar sus funciones para incluir el seguimiento de otras sustancias psicoactivas emergentes.

A nivel autonómico, García ha sostenido que los datos confirman que el consumo de fentanilo como droga principal es residual, ya que en 2024 solo cuatro personas iniciaron el tratamiento en Baleares por consumo de fentanilo.