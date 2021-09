Garrido asegura que la asignatura de religión islámica está "regulada" e inspección educativa "vigilará sus contenidos"

PALMA, 21 (EUROPA PRESS)

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha asegurado este martes, en el pleno del Parlament, que la asignatura de religión islámica, que se imparte en algunos centros educativos de Mallorca "está regulada" y, ha añadido, que inspección educativa "vigilará sus contenidos".

Según ha informado la consellera Mercedes Garrido, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del Grupo Vox-Actúa Baleares, Idoia Ribas, "el contenido de la asignatura de religión islámica se encuentra regulada por la resolución del 26 de noviembre de 2014 de la Dirección General de Evolución y Cooperación Territorial".

Por tanto, ha añadido, "la inspección educativa se encargará de vigilar los contenidos de esta asignatura, impartida en algunos centros de educación primaria de Mallorca, como se hace también con el resto".

VOX CENSURA LA ACTITUD DEL IBDONA RESPECTO A LA ENSEÑANZA DEL ISLAM

Pese a las explicaciones de la consellera, la diputada de Vox Idoia Ribas ha censurado la actitud de la Conselleria y del IBDona respecto a la enseñanza del Islam en las aulas, calificándola de"contradicción e hipocresía".

"Ustedes que van de feministas, callan y agachan la cabeza para no molestar a las élites que les pagan el sueldo. Porque en realidad ustedes y sus jefes están a favor de la islamización de nuestra sociedad, porque están en contra de la cultura occidental, y por eso no hacen ruido cuando se enseña Islam en la escuela", ha censurado.

GARRIDO DEFIENDE "LA COEDUCACIÓN FRENTE AL MACHISMO"

Tras estas palabras, Garrido se ha negado a entrar en el "discurso de odio" de la diputada de Vox. En vez de esto, la consellera le ha dicho lo que hace actualmente el IBDona, "coeducar como antídoto frente al machismo y en favor de la igualdad".

Así, ha señalado, "en la actualidad se cuenta con un total de 224 agentes de coeducación, se ha incorporado el principio de coeducación en 107 centros y un total 534 docentes".

Además, ha añadido, "desde 2019 se ha puesto en marcha un programa de acción y sensibilización para la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de machista en 230 centros, con acciones con motivo del 8M y del 25N, que han llegado a 54.000 alumnos".

Finalmente, ha defendido que el IBDona "seguirá trabajando y lo hará vigilando que no se derogue la ley de violencia de género, que no se prohíba que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo o que no se aplique el pin parental, medidas que incluye Vox en su programa electoral".