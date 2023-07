Garrido (PSIB) niega errores en la compra de pisos de Metrovacesa y acusa al PP de atacar la vivienda pública

PALMA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSIB Mercedes Garrido ha negado categóricamente que "no hubo ningún tipo de error" en el expediente tramitado en la compra de 88 viviendas de Metrovacesa por parte del anterior Govern y ha acusado al PP de atacar la vivienda pública.

En una rueda de prensa, Garrido se ha referido a las afirmaciones del vicepresidente del Govern, Antoni Costa, y la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, que ante las irregularidades detectadas han anunciado que llevarán el asunto a la Fiscalía por si se hubiera cometido algún delito.

La socialista ha asegurado que todo el expediente se tramitó, tanto dentro del Ibavi como de la Conselleria de Hacienda con los informes jurídicos y técnicos pertinentes favorables para llevar a cabo la adquisición.

Asimismo, sobre las afirmaciones de Costa acerca del supuesto perjuicio de diez millones de euros, Garrido le ha instado a "revisar los número en cuanto al IVA que se paga por una vivienda de nueva construcción", que es "un 10 por ciento y no un 21 por ciento" y también "cuándo se paga el IVA del cuatro por ciento", que es "cuando la propiedad es de protección oficial".

"Lo que ha pasado es que hay empresas poderosas que no quieren que la administración compre la promoción. Una es Metrovacesa, que prefiere vender a un fondo buitre que al Govern, a pesar de que sea por el mismo precio", ha argumentado.

Por otro lado, ha lamentado, "hay un gobierno de derechas que acaba de anunciar que no tendrá más de 100 millones de euros anuales del Impuesto de Sucesiones y Donaciones".

En este sentido, la diputada ha afirmado que "estas dos cuestiones se deben ligar, ya que se entienden mejor juntas". Ha indicado que "no se sabía de donde saldría el descuadre de la caja para llegar a los 100 millones, pero ahora ya sí, una parte saldrá de la vivienda pública".

La promoción en cuestión, ha recordado, permitía que "88 pisos de alquiler público frenaran la especulación de la subida de precios en el barrio de Nou Llevant, con un precio máximo de alquiler del 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar".

Garrido ha advertido que "si al final el Govern ejecuta lo anunciado estos pisos pasarán al mercado privado y el precio del alquiler será de precio libre".

Por otro lado, ha acusado al PP de "buscar excusas" para retroceder una operación de compra avalada por la ley de Vivienda, que permite el tanteo y retracto cuando la operación se va a producir produce "entre dos grandes tenedores como son un fondo buitre y Metrovacesa".

También ha aclarado que cuando abandonaron el Govern, únicamente estaba pendiente la firma ante notario de esta adquisición, que se tuvo que suspender porque un juez paró la operación.

Esto sucedió, ha explicado, porque Metrovacesa trasladó al juez que había un recurso de reposición pendiente por parte del Ejecutivo autonómico cuando, según la exconsellera, "sí se había resuelto". Sin embargo, Garrido ha alegado que el juez nunca habló con ellos, únicamente con la empresa.

Por tanto, ha desmentido que algún aspecto de la operación se llevara a cabo 'in extremis', ya que "aún eran un Govern con plenas capacidades y no en funciones".

En cuanto a la memoria, que el vicepresidente dice que no se ha presentado, Garrido ha argumentado que "la memoria es el inicio de cualquier expediente" y que "la Dirección General de Presupuestos no avala económicamente si no se cuenta con la documentación completa, en este caso dentro del Ibavi".

Paralelamente, ha defendido que "el Govern ejerció su derecho para retroceder una compraventa pagando el mismo precio que pagaría un fondo buitre a Metrovacesa", por lo que "no ve dónde puede caber indemnización alguna".

Sobre el traslado del expediente a Fiscalía, Garrido se ha mostrado tranquila diciendo que "sí tienen que ir, que vayan porque no encontrarán ningún tipo de problema".

Además, ha acusado al PP de "hablar de Fiscalía para no hablar de lo que hay de fondo, que es que atacan de nuevo a la vivienda pública".