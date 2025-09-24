El gasto de los hogares baleares en educación en el 2023-2024 fue de 426,6 millones, casi 1.300 euros por estudiante

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gasto total de los hogares de Baleares en educación durante el curso 2023/2024 fue de 426,6 millones de euros, con un gasto medio por estudiante de 1.293 euros.

Así se desprende de los datos de la Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación correspondiente al curso 2023-2024 y que detallan que en el archipiélago los hogares gastaron en servicios educativos 295,6 millones de euros (896 euros por estudiante); 228,3 millones en servicios educativos reglados (692 euros/estudiante); 67,2 millones en no reglados (204/estudiante) y 130,9 millones en bienes adquiridos con finalidad educativa (397 euros/estudiante).

La encuesta concreta que el gasto en Primaria se elevó hasta los 119,6 millones de euros y que los 72.295 estudiantes supusieron un gasto medio de 1.656 euros por alumno en esta etapa. En Secundaria el gasto total alcanzó los 108,1 millones de euros para 104.331 estudiantes con un gasto medio al curso de 1.037 euros.

DATOS NACIONALES

El gasto total de los hogares en educación durante el curso 2023/2024 fue de 27.806 millones de euros. El gasto medio por estudiante ascendió a 2.056 euros, de los cuales 1.677 euros corresponden a los servicios y 379 euros a los bienes. Más de 13,5 millones de personas cursaron estudios, siendo un 51,8% mujeres y un 48,2% hombres.