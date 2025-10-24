Gerente de Emaya asegura que en pasadas legislaturas se produjeron "acuerdos extrajudicales" refrendados ante el Tamib

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Emaya, Lorenzo Morey, ha asegurado que en pasadas legislaturas se produjeron "acuerdos transaccionales" que no fueron informados al consejo de administración, entre ellos "acuerdos extrajudiciales" refrendados ante el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib).

Así lo ha indicado este viernes durante su comparecencia, a petición de diversos grupos municipales, en la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma.

Su intervención previa al pleno de la semana que viene, según ha informado el Consistorio en un comunicado, ha tratado cuestiones relacionadas con procesos judiciales que implican a los trabajadores de la empresa pública.

En concreto, a despidos efectuados durante los meses de noviembre de 2022 y enero y febrero de 2023, es decir, durante el transcurso de la pasada legislatura.

El gerente de Emaya ha sostenido que las preguntas de los diferentes grupos políticos parten de "un error de concepto", dado que los pactos alcanzados son "acuerdos transaccionales de extinción contractual debidamente homologados por los órganos jurisdiccionales competentes".

"En ningún caso se han suscrito acuerdos extrajudiciales", ha asegurado Morey. La empresa municipal, ha insistido el Ayuntamiento, ha respetado en todo momento los derechos de los trabajadores y los procesos oficiales y legales en tiempo y forma.

También, ha añadido, se ha buscado tomar las decisiones "más adecuadas y que supusieran un menor perjuicio económico, reconociendo la litigiosidad y buscando la paz social".

En el contexto de su intervención, habida cuenta de su carácter público, ha incidido en que debe respetar la protección de datos y la confidencialidad de estos casos.

Acerca de la cuestión sobre si se había informado previamente de las decisiones al consejo de administración de Emaya, Morey ha manifestado que este órgano "tiene delegadas en su estructura de poderes amplias facultades y competencias en la dirección".

Entre ellas, ha apuntado, se incluyen zanjar toda clase de expedientes y procedimientos judiciales. "Solo se elevan al consejo de administración para su aprobación las propuestas de despidos disciplinarios", ha detallado.

Una vez solicitada la información en el seno del consejo de administración sobre las causas tratadas, el pasado 9 de octubvre la dirección facilitó todos los datos requeridos en toda su extensión al órgano competente, ha subrayado.

Por otra parte, el gerente de la empresa municipal ha aseverado que "bajo otra presidencia y gerencia de Emaya, en legislaturas previas, se produjeron acuerdos transaccionales, sin informar ni dar cuenta al consejo de administración, de acuerdos con las estructuras de poderes de Emaya, incluyendo acuerdos extrajudiciales refrendados ante el Tamib".

El Consistorio ha destacado que en transacciones previas similares a la tratada no se recibieron manifestaciones por parte del consejo, lo que a su parecer refuerza la percepción de que la empresa pública ha actuado dentro del marco de sus competencias y en coherencia con los precedentes.

LA POSTURA DE LA IZQUIERDA

Los grupos municipales del PSIB, MÉS y Unidas Podemos (UP) en el Ayuntamiento de Palma han alertado este viernes de lo que consideran "prácticas clientelares" en Emaya y han acusado a PP y Vox de utilizar la empresa pública para proteger intereses de partido y personas afines.

En un comunicado, han señalado que los acuerdos extrajudiciales firmados por la dirección de la empresa con extrabajadores vinculados a Vox, algunos de ellos investigados por acoso laboral, "son un escándalo político e institucional".

La izquierda ha criticado que estas decisiones se haya tomado de espaldas al Consejo de Administración y aseguran que podrían implicar uso irregular de fondos públicos para beneficiar a presuntos acosadores