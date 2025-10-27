El GOB acusa al Govern de avanzar en el "desmantelamiento de la protección territorial" con la nueva ley agraria

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El GOB ha acusado al Govern de pretender dar un paso más en su "estrategia de desmantelamiento de la protección territorial y ambiental" con la tramitación del anteproyecto de la nueva ley agraria.

La entidad ha presentado una batería de alegaciones contra un texto que, a su parecer, "no defiende el campo ni la payesía sino que forma parte de una ofensiva legal que pone el territorio al servicio de la especulación urbanística, energética y turística".

Los ecologistas, en un comunicado, han enmarcado esta futura ley junto a otras normativas aprobadas esta legislatura como la de medidas urgentes en materia de vivienda, la de simplificación administrativa o la de obtención de suelo.

"Este nuevo texto pone el suelo rústico en el centro del negocio, desregulándolo y debilitando los mecanismos de control público. Es una pieza más del engranaje de desregulación que desmantela la protección ambiental y urbanística de las Islas. No es una ley agraria, es una ley para colonizar el campo", han sostenido.

Según el GOB, la futura normativa permitiría la legalización de edificaciones ilegales anteriores a 1991, lo que equivaldría a "una amnistía urbanística encubierta"; autorizaría nuevas construcciones en parcelas pequeñas bajo la etiqueta de 'ocio o autoconsumo' "que podrían transformar el paisaje rural en una red de chalets"; sustituiría las autorizaciones ambientales por declaraciones responsables; e incluiría cambios legislativos "escondidos" que pondrían en riesgo la protección de los espacios naturales.

También, siempre de acuerdo con los ecologistas, promovería la instalación de energías renovables en suelo agrario productivo "sin garantías ni limitaciones"; consolidaría las macrogranjas y su modelo intensivo con efectos sobre los acuíferos; y subordinaría la gestión forestal a criterios económicos.

"Cada nueva norma abre un agujero más dentro de la ordenación del territorio. Ahora es el turno del campo. Con esta ley agraria el Govern liquida décadas de avance en la protección del suelo rústico y de la planificación territorial", ha ahondado la entidad.

Además de poner en riesgo la coherencia territorial, han considerado que la normativa promovida por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural también podría ser perjudicial para la soberanía alimentaria de Baleares y la supervivencia de su paisaje rural.

Es por ello que el GOB ha solicitado la retirada del texto actualmente en tramitación y la apertura de un proceso de participación real con el sector agrario, las entidades ambientales y la ciudadanía.

El objetivo, ha apuntado, sería que redactar una ley que protegiera el suelo agrario como un recurso estratégico, garantizara la viabilidad de la payesía de pequeña escala y blindara el territorio "frente a la presión de la especulación".