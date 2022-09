El GOB acusa a PSIB, MÉS y Podemos de maniobrar para permitir un aparcamiento en suelo rústico en Cala Agulla

Considera que no hay justificación más allá de la "conveniencia" para el propietario de la finca, que es el explotador del parking actual que se debe retirar

PALMA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo ecologista GOB ha criticado este viernes a PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos por presentar una enmienda para declarar de utilidad pública el aparcamiento alternativo al parking ilegal en Cala Agulla y así facilitar "de forma vergonzosa" su construcción, en suelo rústico general.

En un comunicado, el GOB ha lamentado que los grupos de la izquierda "avalan así" las intenciones del Ayuntamiento para construir un aparcamiento en esta finca, cuyo propietario es el explotador de otro aparcamiento en la zona que el plan de ordenación de recursos naturales obliga a retirar.

La parcela en cuestión está ubicada en parte dentro de una zona especial ANEI y está afectada por una APR de incendios. Toda la parcela se encuentra en el área de protección de costas y una parte está incluida en la servidumbre de protección de la ley de Costas.

Se trata de los terrenos junto al aparcamiento "alegal" actual, que fueron comprados en 2018 por el explotador del parking después de que se rescindiera el contrato de alquiler. En su momento solicitó la declaración de interés general para trasladar el aparcamiento. Se iniciaron obras y movimientos de tierras --sin permiso según el GOB, que denunció las obras y presentó alegaciones--. Finalmente el promotor desistió de la petición de interés general.

Sin embargo, este año el Ayuntamiento ha consensuado una alternativa al aparcamiento actual en una ubicación coincidente, previendo condiciones como capacidad para hasta 450 coches, estructuras de madera desmontables y electricidad mediante placas solares, entre otras. El GOB ya denunció públicamente, hace menos de un mes, la decisión municipal.

El grupo ecologista cree que toda esta operación "podría ser un caso claro de prevaricación administrativa, por no estar en absoluto justificado". La entidad entiende que la propuesta no está avalada por "ningún criterio ni técnico ni jurídico" e incide en que este movimiento no se explica "más allá de la conveniencia por parte de la propiedad actual de los terrenos" que "los compró ya con intención de explotar el nuevo aparcamiento para Cala Agulla".

El GOB ha señalado también que la enmienda fue presentada "en el último momento" y que, basándose en una ley franquista sobre expropiación forzosa, "determina la urgente ocupación de bienes y derechos afectados", predeterminando el aparcamiento a pesar de que no esté previsto en ningún plan. Además incide en que la capacidad prevista, de 450 plazas, "supera con creces la planteada" anteriormente, de 320, y que está por encima de la ratio del Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) para esta playa.

Igualmente censura que la enmienda de los grupos de la izquierda confunde "en cuanto a las edificaciones de la parcela, los accesos, la titularidad y los trámites ambientales".