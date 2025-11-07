El GOB plantea que la transición ecosocial puede suponer "más trabajo, mejores condiciones y más calidad de vida"

Presentación del informe 'Impactes sobre el Treball de la Transformació ecosocial a les Illes Balears. Una proposta decreixentista' - EUROPA PRESS

PALMA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La entidad ecologista el GOB, que este viernes ha presentado el informe 'Impactes sobre el Treball de la Transformació ecosocial a les Illes Balears. Una proposta decreixentista', elaborado por la cooperativa Garúa, a encargo del GOB Mallorca, ha planteado que la transición ecosocial en Baleares puede suponer la creación de "más trabajo", "mejores condiciones" y, además, "más calidad de vida".

Así lo han explicado esta jornada, en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Parlament balear, la portavoz del GOB, Margalida Ramis, el doctor en geografía por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y miembro del Griccs, Iván Murray, además del socio de la cooperativa Garúa y coautor del informe, Luis González.