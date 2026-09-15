GOB y Terraferida se reunirán el próximo martes con Prohens para trasladarle las reivindicaciones de la ciudadanía

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación contra la saturación turística, a 26 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocado la movilización bajo el lema ‘Mallorca al lími - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las entidades ecologistas GOB y Terraferida se reunirán el próximo 22 de septiembre con la presidenta del Govern, Marga Prohens, para trasladarle "el mandato expresado" por las "más de 70.000 personas" que se manifestaron el pasado 26 de julio en Palma en contra de la turistificación.

Así lo han informado esta martes los grupos ecologistas en un comunicado conjunto en el que han expresado que el objetivo del encuentro es reclamar que las instituciones "asuman su responsabilidad impulsando medidas reales y concretas ante la masificación, la turistificación y la pérdida de calidad de vida que sufre Mallorca".

"El Govern debe asumir ya su responsabilidad y dejar de argumentar carencia de competencias y mirar hacia otro lado", reclaman los ecologistas.

En este sentido, las entidades piden seis medidas concretas que, aseguran, "permitirían empezar a revertir la situación que vive Mallorca y que son competencia de las instituciones autonómicas".

Los ecologistas piden una reducción "progresiva" de la oferta de alquiler turístico para recuperar la vivienda para uso residencial a "precios asequibles", así como detener la urbanización del suelo rústico y poner fin a las políticas de desprotección del territorio.

Otra de sus demandas es "paralizar" las nuevas obras previstas en el Plan de Carreteras y apostar "decididamente" por un modelo de movilidad "más sostenible".

Los ecologistas también destacan la necesidad de "garantizar la seguridad hídrica" ante los límites de este recurso en la isla, y preservar la "seguridad climática" impulsando una estrategia de adaptación y mitigación ante el cambio climático.

"Son medidas posibles, concretas y que dependen de la voluntad política de las instituciones de Baleares", han concluido ambas entidades.