El Gobierno cifra en 17 las solicitudes para el cambio de las embarcaciones de recreo a uso comercial: 2 en Baleares

Archivo - El director general de la Marina Mercante, Benito Núñez Quintanilla, durante la gala conmemorativa del 30 aniversario de Salvamento Marítimo, en la Sala de Exposiciones de La Arquería de Nuevos Ministerios, a 11 de abril de 2023, en Madrid (Espa - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez Quintanilla, ha informado este martes que su departamento ha recibido en total 17 solicitudes en toda España para el cambio temporal de uso privado a comercial de las embarcaciones de recreo, de las cuales son dos para las Islas Baleares.

Así lo ha avanzado Benito Núñez Quintanilla durante su comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso al ser preguntado por el PSOE por la repercusión en Baleares de la entrada en vigor del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima y de la resolución de Marina Mercante en lo relativo al cambio temporal de uso privado a comercial de las embarcaciones de recreo.

El alto cargo de Transportes ha reconocido que todavía no tienen un "plazo temporal suficiente" para emitir juicios definitivos teniendo en cuenta que la entrada en vigor de este Reglamento se produjo en pleno mes de agosto.

"Pero lo cierto es que el número de unidades que se han acogido a esta modalidad está lejos de ser esa avalancha que algunos vaticinaban en el conjunto de España y, más concreto, en las Islas Baleares. Por darle algunos datos, se han recibido en total 17 solicitudes para toda España, de ellas dos para Baleares. Y de esas 17 solicitudes se han concedido dos autorizaciones de despacho, ninguna de ellas en Baleares", ha explicado.

En cualquier caso, ha insistido en que "el volumen dista mucho de suponer una avalancha de embarcaciones en este uso temporal del régimen de alquiler que alguno vaticinaba".

Del mismo modo, ha dicho que el Ministerio no es "ajeno" a las "preocupaciones" en este sentido, avanzado su intención de que "se establezca algún desarrollo normativo que permita contemplar la limitación de estas autorizaciones de despacho en aquellos sitios en los que se produzca una saturación de los espacios náuticos".