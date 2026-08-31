El Gobierno multiplica por ocho la inversión de fondos europeos a particulares y empresas de Baleares en cinco años

Archivo - El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, en declaraciones a los medios - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha multiplicado por ocho la inversión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinada a particulares y empresas de Baleares desde la puesta en marcha de estas ayudas en 2021.

Según ha subrayado la Delegación del Gobierno en Baleares en una nota de prensa, hasta este mes de agosto la comunidad autónoma y las entidades locales han dispuesto de 1.431 millones de euros de estos fondos para convocatorias dirigidas al sector privado y a los hogares.

Del total, 1.000 millones de euros (un 70 por ciento) ya han sido resueltos. Esta última cifra se suma a los 536 millones de euros de gestión directa por parte de la Administración General del Estado (AGE), con lo que la ejecución actual del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el archipiélago supera los 1.500 millones de euros.

Así, más de 48.000 perceptores se han beneficiado de estas subvenciones, destinadas por el Gobierno a reforzar la productividad y avanzar en sostenibilidad y digitalización, así como en la inclusión y la cohesión social de los territorios del Estado.

Se trata, principalmente, de ciudadanos a título particular, autónomos, microempresas y pymes, aunque también hay comunidades de propietarios y agrupaciones vecinales que reciben este tipo de financiación, según ha destacado la Delegación.

Igualmente, un 1 por ciento de las ayudas se destina a fundaciones, centros de investigación, universidades y entidades del tercer sector.

LA AMPLIACIÓN DEL METRO, ENTRE LOS PROYECTOS

Entre las actuaciones de gestión autonómica en movilidad sostenible y digital ejecutadas con fondos de este plan figuran el proyecto de ampliación del metro de Palma, con una asignación de cerca de 29 millones de euros y las nuevas paradas de bus interurbano en Mallorca, Menorca y Eivissa, con 1,7 millones de euros.

Asimismo, dentro del programa Moves III para apoyar la compra de vehículos eléctricos y para el despliegue de puntos de recarga, el Gobierno ha asignado una partida de 40 millones de euros, de los que Baleares ha ejecutado el 76 por ciento.

En materia de transición energética, se han destinado 43 millones de euros para actuaciones en autoconsumo y almacenamiento residencial y otros 2,9 millones de euros al impulso de las renovables en industria y servicios.

La comunidad autónoma ha recibido 7,9 millones de euros en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para la digitalización del ciclo del agua y otros 1,5 millones de euros para actuaciones de prevención de inundaciones.

Por otra parte, Baleares participa en los planes complementarios de Biodiversidad, Ciencias Marinas, Astrofísica y Física de Altas Energías, con una aportación de 4,7 millones de euros del Plan de Recuperación.

Además, de manera directa, la Administración General del Estado ha desarrollado proyectos de mejora energética del alumbrado público de los puertos de Palma, Eivissa y Alcúdia, con una inversión de casi 9 millones de euros.

También ha destacado 19,6 millones de euros al impulso de la movilidad sostenible en la zona de bajas emisiones de Palma, donde, entre otras medidas, se ha electrificado la flota de autobuses y ampliado la red ciclista.

La Delegación ha destacado los 197,8 millones de euros en avales concedidos a 3.770 pymes y autónomos del archipiélago, a los que se ha facilitado el acceso a financiación bancaria en mejores condiciones, así como las ayudas del Kit Digital, que han distribuido 90,9 millones de euros entre 22.500 destinatarios y los 7,2 millones de los bonos de asesoramiento digital de Kit Consulting, con 542 beneficiarios.

El Plan de Recuperación ha contribuido a fortalecer sectores productivos con mayor peso en la economía de las Islas, como el turismo y el comercio. Así lo acreditan, según el Gobierno, los 153 millones de euros destinados a la ejecución de un total de 30 Planes de Sostenibilidad Turística en Destino y los 3 millones del programa Ciudades Patrimonio de la Humanidad para Eivissa.

Tamién ha puesto en valor la inversión de 100 millones de euros de la estrategia de resiliencia turística para territorios extra peninsulares, que se viene desarrollando desde el año 2021.

REFUERZO DEL ESTADO DEL BIENESTAR

Desde la Delegación del Gobierno han resaltado que el Plan de Recuperación ha permitido fortalecer el Estado del Bienestar con actuaciones en vivienda, educación y sanidad.

En concreto, han hecho referencia a los programas de rehabilitación energética de edificios, a través de los que la comunidad autónoma ha recibido unos 20 millones de euros, o la inversión de 22 millones en equipos de alta tecnología del Sistema Nacional de Salud.

Por otra parte, se han destinado 62 millones de euros al impulso de la economía social y de los cuidados, con medidas como la financiación de equipamientos públicos, el despliegue del plan de modernización de servicios sociales o la dotación y mantenimiento de equipamiento domiciliario.

El delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, ha destacado que estas cifras reflejan "la apuesta firme e indudable del Gobierno de España por el Estado del Bienestar y, más concretamente, por ámbitos esenciales para la ciudadanía, como la vivienda, la salud y los cuidados".

"Nunca ha habido tanta inversión del Gobierno en tan poco tiempo en Baleares, para conseguir mejorar la vida de las personas que viven estas islas, y para garantizar la sostenibilidad del territorio y un futuro para todos y todas", ha sostenido.

Igualmente, ha considerado "muy positivo" que estos más de 1.500 millones de euros de inversión del Estado sirvan a la comunidad autónoma "para avanzar en los retos y desafíos actuales en materia de modernización, movilidad sostenible o transición energética".