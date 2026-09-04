El Gobierno se opone a la ley de cogestión aeroportuaria por la disminución de ingresos que supondría para Aena

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno se ha opuesto la tramitación de la ley de cogestión aeroportuaria en el Congreso argumentando que supondría una reducción de los ingresos de Aena que se tendría que compensar con financiación de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible.

En un escrito registrado en el Congreso y trasladado por MÉS per Mallorca, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Institucionales traslada su rechazo a la proposición de ley justificando una reducción de ingresos como consecuencia de la congelación de tarifas aeroportuarias y de una posible limitación del crecimiento del tráfico aéreo.

En concreto, indica que la aprobación de la ley tendría un "efecto directo" en las tarifas y el tráfico aéreo, con una repercusión económica "muy significativa" en la cuenta de resultados de Aena y, por ende, en los dividendos.

Ello, argumenta, supondría una merma en la partida de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado, que debería compensarse a través de una transferencia de capital de la Secretaría de Estado de Transportes.

El Gobierno estima que al no producirse el incremento del tráfico previsto en 2026 en los aeropuertos de las Islas (manteniendo los 47,2 millones de pasajeros de 2025 y no 49 millones), los ingresos de Aena se reducirían en 32,5 millones de euros.

Entre otros cálculos para justificar su oposición, la Secretaría de Estado subraya que si se mantiene la tarifa aeroportuaria media en la red de Aena de 2025, en lugar de la aprobada para 2026, se dejarían de ingresar 32,9 millones de euros.

Con todo, sostiene que la aprobación de la ley de cogestión aeroportuaria "es susceptible" de producir una disminución de ingresos que habría que compensar a través de una transferencia de capital de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, lo que produciría un aumento de los créditos en los PGE.

MÉS DENUNCIA EL "VETO ABERRANTE"

MÉS per Mallorca ha considerado este escrito como un "veto aberrante" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ley de cogestión, aprobada en el Parlament, y que necesita que sea validada en el Congreso.

En un comunicado, los ecosoberanistas han acusado al Ejecutivo de "utilizar un hipotético impacto presupuestario" para impedir que se pueda debatir una propuesta que permitiría a Baleares participar en las principales decisiones sobre los aeropuertos.

"Pedro Sánchez no solo dice que no a la cogestión: pretende impedir que se pueda debatir. Es un veto aberrante contra el autogobierno de Baleares", ha criticado el coordinador de MÉS, Lluís Apesteguia.

Para la formación, este "veto" no se ajusta a los límites establecidos por la Constitución y la jurisprudencia constitucional, ya que la iniciativa no tendrá ningún impacto sobre los presupuestos de 2026.

Además, ha sostenido que el Gobierno fundamenta su posición en consecuencias futuras e hipotéticas, como una posible reducción de los ingresos por tasas aeroportuarias o del valor de las acciones de Aena.

El diputado de Sumar Més, Vicenç Vidal, ha acusado a Hacienda y a Aena de "inventarse un perjuicio económico para justificar una decisión política".

"Que las instituciones de las Islas puedan decidir sobre el techo de vuelos no implica automáticamente reducir ninguno. La ley decide quién debe que tener voz, no qué decisión se debe tomar", ha argumentado.

Los ecosoberanistas han puesto el foco en la Mesa del Congreso del próximo martes, que tiene la potestad de permitir que la proposición de ley se debata.

Los dos representantes de Sumar votarán a favor y, por tanto, la decisión queda en manos de los cuatro diputados del PP y de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.

"Armengol deberá decidir si defiende el derecho de Baleares a debatir sobre sus aeropuertos o si se pone del lado de Aena y del Ministerio de Hacienda", ha advertido Apesteguia.

Vidal ha subrayado que MÉS no pide que voten a favor de la ley, pero sí que permitan que se debata. "PSOE y PP tienen en sus manos levantar un veto que nunca se debería haber producido. La pregunta es muy sencilla: ¿qué hará Armengol?", han concluido.