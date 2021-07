Gómez asegura que si no se contratan más profesionales "es porque no hay más" y rechaza falta de previsión

PALMA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha asegurado este viernes que si el Servei de Salud (IBSalut) no contrata más profesionales es porque ha sumado a todos los disponibles "y porque no hay más".

En una rueda de prensa junto a la directora general de Asistencia Sanitaria, Eugènia Carandell, para actualizar la incidencia de la pandemia en las Islas, Gómez se ha referido a las críticas de falta de previsión de los sindicatos y ha argumentado que precisamente que si todos los efectivos están contratados es porque no ha habido falta de previsión.

La responsable de Salud ha argumentado, por ejemplo, que en Atención Primaria se ha contratado a 150 enfermeras o que la

Gestión Sanitaria y Asistencia (Gesaib) ha contratado a más de 1.200 persones para controles de puertos y aeropuertos y para los centros de vacunación.

La consellera ha admitido que hay algunas categorías profesionales en las que se podría "repensar" la formación.

En todo caso, Gómez ha defendido que la mayoría de acuerdos con los sindicatos se han alcanzado por unanimidad y que las reuniones son prácticamente semanales.

La consellera ha reiterado que el Ejecutivo seguirá trabajando para fidelizar a los profesionales aunque ha insistido en que "en momentos difíciles hay que tomar medidas extraordinarias".

En este sentido, Gómez se ha referido al plan voluntario para renunciar a las vacaciones y a su escasa acogida en un primer momento. La consellera ha expresado so confianza en "no tener que llegar" a suspender los periodos de descanso, "algo que no se ha hecho nunca".