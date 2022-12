Gómez defiende un sistema sanitario "resolutivo y de calidad" frente a la "ineficiencia" del PP cuando gobernó

PALMA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha defendido que los presupuestos de su área son "buenos y positivos para la Comunidad", ya que permitirán reforzar el sistema sanitario balear "para que sea más resolutivo", al tiempo que ha criticado la "ineficiencia" del PP cuando gobernó, "dejando a la gente atrás".

Así se ha expresado este miércoles la consellera durante el debate del pleno de la Ley de Presupuestos Generales en relación a la Conselleria, que permitirán "mejorar las condiciones de los profesionales, favorecer la estabilidad, mejorar las infraestructuras hospitalarias o consolidar planes como el de salud mental", todo para lograr "un sistema más eficaz, eficiente y cercano a los usuarios", según ha dicho Gómez.

En este punto, ha recordado que las cuentas de Salud aumentan el año que viene en un diez por ciento respecto a los presupuestos de 2022, lo que suma un total de 2.241 millones de euros, "una cantidad importante frente a la de 2015, cuando era de 1.316 millones".

"No han estado durante la pandemia; no están ni cuando gobiernan ni cuando están en la oposición", ha reprochado al PP.

Por su parte, la diputada 'popular' Isabel Maria Borrás ha recordado a la consellera el "exceso de mortalidad" en Baleares, los "colapsos" en las Urgencias de Son Espases o la amenaza de huelga por parte de los médicos de Atención Primaria.

"Aunque los presupuestos han aumentado, seguimos en la cola de España en gasto de salud por habitante y somos la comunidad con más mortalidad de España", ha indicado Borrás, haciendo también referencia a una "subida" de las listas de espera, que ha tildado de "intolerables", con "más de 15.000 personas esperando para operarse".

"No ha mejorado la accesibilidad ni el tiempo de respuesta, y se han vuelto a colapsar las urgencias", ha añadido la 'popular', que ha reivindicado que la enmienda a la totalidad presentada "no es del PP, sino de la población y de los profesionales, sino no habría una huelga anunciada".

"Más presupuesto, más profesionales, pero menos satisfacción", ha insistido la diputada.

En su turno de réplica, la consellera ha afirmado que las listas de espera se están reduciendo desde octubre "con una clara tendencia a la baja" y ha censurado que el PP haga afirmaciones "que no se corresponden con la realidad".