Gómez dice que el director de Gestión en las Pitiusas cuenta con "todos los méritos" requeridos

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha reiterado este martes que la persona designada en el Área de Salud pitiusa como director de Gestión y Servicios Sociales cuenta con "todos los méritos" solicitados en el concurso. Aun así, respetan la sentencia que declara nula la resolución del nombramiento.

Así ha contestado Gómez en el Parlament a la pregunta de la diputada del PP Tania Marí, quien ha preguntado por la valoración del Govern sobre una sentencia que declara nula la resolución del nombramiento del director de Gestión y Servicios Sociales del Área de Salud de las Pitiusas.

Gómez ha explicado que se trata de un nombramiento de libre designación y ha recordado que la sentencia insta a explicar mejor los motivos por los cuales ha sido elegido este director de Gestión.

"Ya hay una nueva resolución firmada", ha explicado.

Marí ha señalado que precisamente no es el PP quien acusa a Gómez de actuar de forma arbitraria, sino el juez que ha declarado nula esta resolución. "Quien actúa saltándose las normas es su Govern", ha añadido la diputada.

"Es una vergüenza que los ibicencos esperemos más de 180 días de media para ser operados", ha lamentado también Marí, quien ha asegurado que se está "ahogando" a la sanidad pública balear.

"Si la presidenta tuvo tiempo de ir a Can Botino a comer, también debe tener tiempo de ir a Can Misses", ha añadido también la diputada, asegurando que es un "escándalo nacional" la "huida" de los oncólogos en Can Misses.

La consellera ha lamentado que "hay muchos problemas en el mundo" y la ciudadanía no quiere demagogia ni confrontación. También ha asegurado que son un Govern "transparente".

Gómez ha anunciado además que el jueves viajará a Ibiza para presentar varios planes de recursos o de incremento de profesionales, además de reunirse con asociaciones de pacientes.