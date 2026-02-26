El Govern abona los atrasos de 2025 a los trabajadores de la Fundación de Atención a la Dependencia

Archivo - Trabajadores de la Fundación para la Dependencia concentrados en la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia ha ordenado este jueves el pago de los atrasos correspondientes al 33,3 por ciento del incremento salarial de 2025 pactado para los trabajadores en Mallorca y Menorca.

Así, la nómina de febrero incorpora este porcentaje, según ha señalado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en una nota de prensa.

También se han tramitado los atrasos derivados de esta actualización, que quedarán abonados en la misma nómina.

La consellera del ramo, Sandra Fernández, ha reiterado sus disculpas por el retraso de un mes en el pago del aumento pactado. "Desde el primer momento se ha trabajado para cumplir el acuerdo firmado y garantizar que los trabajadores perciban las cuantías que les corresponden", ha asegurado.

La planificación acordada establece que en la nómina de marzo se aplicará el 73,3 por ciento del incremento correspondiente a 2026, así como el pago de los atrasos de enero y febrero de este año. En enero de 2027 se incorporará el total del incremento salarial previsto.

La Conselleria ha subrayado que con este abono se materializa un acuerdo histórico para la plantilla, largamente reivindicado, y se reafirma el compromiso del Govern con los trabajadores de la Fundación.