El Govern abona más de 600.000 euros a unos 1.200 contribuyentes por la deducción autonómica por nacimientos en 2026

Imagen de un bebé recién nacido. - CONSELLERIA DE EMPRESA, HACIENDA E INNOVACIÓN

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha abonado alrededor de 600.000 euros correspondientes al pago anticipado de la deducción autonómica por nacimiento, del que se han beneficiado más de 1.200 contribuyentes entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026.

Estos datos reflejan el crecimiento de esta medida que permite a las familias recibir de forma anticipada el beneficio fiscal por nacimiento de un hijo, sin tener que esperar a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación.

Desde la puesta en marcha del pago anticipado, el 1 de noviembre de 2024, el Govern ha abonado cerca de 2,5 millones de euros a aproximadamente 5.400 contribuyentes. En 2024 se tramitaron 766 solicitudes, por un importe de unos 336.000 euros, mientras que en 2025 el número de solicitudes aumentó hasta las 3.418, con un importe satisfecho de casi 1,6 millones de euros.

"Los datos demuestran que esta medida responde a una necesidad real de las familias de Baleares. El Govern quiere que puedan disponer de este apoyo económico de manera rápida y sencilla, precisamente en un momento en el que afrontar los gastos asociados a la llegada de un hijo supone un esfuerzo importante", ha afirmado el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

Costa ha destacado que el Govern impulsará medidas que aporten "estabilidad y seguridad económica" a las familias y que faciliten la conciliación y el apoyo a la natalidad. La posibilidad de anticipar esta deducción permite que las familias no tengan que esperar a la declaración de la renta para recibir este beneficio fiscal.

Además del pago anticipado, la deducción por nacimiento también puede aplicarse directamente en la declaración del IRPF. En las declaraciones correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024, a casi 8.000 contribuyentes se han aplicado esta deducción, por un importe de más de 3,7 millones de euros.

En concreto, en el ejercicio 2023 fueron poco más de 3.200 contribuyentes los que se aplicaron la deducción, por un importe total de alrededor 1,6 millones de euros. En el ejercicio 2024, la cifra aumentó hasta los casi 4.800 contribuyentes, con un importe total deducido de 2,2 millones de euros.

De este modo, a falta de contabilizar las personas que se han aplicado la deducción en la declaración de la Renta del ejercicio 2025 --presentada el pasado mes de junio-- ya se han beneficiado de la ayuda por nacimiento, por anticipado o en la declaración, unos 13.400 contribuyentes de Baleares por un importe de casi 6,3 millones de euros.

Hay que recordar que la solicitud del pago anticipado se tiene que formular en el plazo de 15 días hábiles desde el nacimiento. Además, la deducción por nacimiento se mejoró con la aprobación de la Ley 7/2024, de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de Baleares.

Entre otras medidas, se elevaron los umbrales de renta para poder beneficiarse de la deducción hasta los 52.800 euros en tributación individual y los 84.480 euros en tributación conjunta, lo que permite llegar a más del 90% de las personas que tienen descendencia en Baleares.

Por otro lado, cuando se superan estos límites de renta, el contribuyente se puede aplicar igualmente el 50% de las cantidades correspondientes a la deducción, que son 900 euros para el primer hijo, 1.200 euros para el segundo, 1.500 euros para el tercero y 1.800 euros para el cuarto y siguientes.

Toda la información sobre la deducción por nacimiento y su pago anticipado se puede consultar en el portal web de la Agencia Tributaria de Baleares (ATIB).