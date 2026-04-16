El Govern abre una convocatoria para invitar a 'startups' al evento South Summit en Madrid - CAIB

PALMA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha abierto una convocatoria para invitar a 'startups' tecnológicas a participar en el próximo South Summit que se celebra en Madrid y funciona como un escaparate para acceder a financiación y conectar con grandes corporaciones internacionales.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, las empresas seleccionadas disfrutarán de asistencia gratuita y de un espacio propio dentro del expositor institucional del Govern.

Se trata de una "oportunidad real" para establecer alianzas estratégicas con 'business angels', 'venture capital' y fondos globales, ha destacado la Conselleria.

Asimismo, el evento permitirá a las empresas emergentes presentar soluciones tecnológicas a entidades que buscan proyectos de innovación abierta.

Esta iniciativa se alinea con los objetivos estratégicos de la Fundación BIT y está incluida en el Plan de atracción y fidelización de empresas del ParcBit, así como del plan de impulso del CentreBIT Menorca como actividad de participar en acontecimientos, redes y foros dirigidos al ecosistema emprendedor.

Igualmente, han subrayado que esta acción está vinculada a la incubadora de base tecnológica Emprenbit, que facilita a las empresas emergentes alojadas apoyo en su proceso de transformar ideas en negocios viables y en la escalada de los mismos.

Las empresas interesadas en formar parte de la delegación balear en el South Summit tienen hasta el 23 de abril para presentar su candidatura a través de la página web de la Fundación BIT.