El Govern abre el plazo para que los ayuntamientos soliciten el programa 'SOIB Impulsa't' para contratar a desempleados

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha abierto este miércoles el plazo para que los ayuntamientos soliciten el programa SOIB Impulsa't 2025-2026 para contratar a personas desempleadas.

Según ha informado esta Conselleria en un comunicado, a través del Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB), ha abierto el plazo para que los ayuntamientos, consells insulars, mancomunidades y entidades locales vinculadas presenten las solicitudes al programa.

Este programa ofrece a los municipios la oportunidad de poner en marcha proyectos mediante la contratación de personas desempleadas a jornada completa durante 273 días.

Los destinatarios son tanto los jóvenes de entre 16 y 29 años, con estudios básicos e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, como las personas mayores de 30 años, con especial prioridad los que están en situación de desempleo de larga duración.

La convocatoria cuenta con 20 millones de euros repartidos en dos anualidades, 10 millones para el año 2025 y otros 10 millones para 2026, de los cuales cuatro millones se destinarán a contratar jóvenes y seis millones a mayores de 30 años.

Los proyectos aprobados para 2025 se ejecutarán entre el 1 de diciembre de 2025 y el 21 de diciembre de 2026, mientras que los de 2025 deberán ponerse en marcha entre el 1 de diciembre de 2026 y el 21 de diciembre de 2027.