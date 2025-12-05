El Govern acepta la biblioteca personal de Jaume Serra a favor del Arxiu del Regne de Mallorca

Archivo - Imagen de una estantería de libros. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern de este viernes ha aceptado el legado de Jaume Serra Barceló, compuesto por los libros de su biblioteca personal valorados en 3.500 euros, que pasarán a formar parte del Arxiu del Regne de Mallorca.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, incluye los libros que hacen referencia a la historia como materia de la que él fue profesor de enseñanza secundaria y los libros de historia de Mallorca que fue comprando a lo largo de los años y que le sirviendo de consulta para confeccionar los trabajos, artículos y sus libros sobre la materia, realizados a menudo con Maragalida Bernat Roca.

Este legado es de especial interés para el Arxiu, ya que complementa y enriquece la biblioteca auxiliar de la institución, especializada en materias relacionadas con la historia y la archivística.

La biblioteca auxiliar es de consulta pública y tiene como objetivo poner a disposición de los investigadores, técnicos y usuarios en general una colección bibliográfica especializada, vinvulada a los fondos documentales que conserva la institución.

La biblioteca es accesible presencialmente en las dependencias del Arxiu y una parte puede consultarse a través del Catálogo bibliográfico de la Universitat de les Illes Balears (UIB).