Govern adjudica el 74% de la potencia disponible en proyectos de autoconsumo compartido en siete localidades de Mallorca

Adjudicado el 74% de la potencia disponible en proyectos de autoconsumo compartido en siete localidades de Mallorca - CAIB

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, a través del Instituto Balear de la Energía (IBE), ha adjudicado el 74 por ciento de la potencia disponible en los proyectos de autoconsumo compartido de siete localidades de Mallorca.

En una nota de prensa, la Conselleria Empresa, Autónomos y Energía ha informado que ha adjudicado, a través del IBE, el 74 por ciento de la potencia total ofertada en los proyectos de autoconsumo compartido impulsados desde el sector público en Andratx, Bunyola, Palmanyola, Caimari, Llubí, Porreres y el barrio de Es Jonquet, en Palma.

De esta manera, se completa la primera fase del proceso de participación, con 232 kW de potencia asignados, de un total de 313 kW disponibles.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha valorado positivamente los resultados de esta primera etapa.

"La respuesta de la ciudadanía ha sido todo un éxito. A partir de ahora, se abrirán nuevos procesos participativos para completar la adjudicación de potencia en las zonas donde aún haya disponibilidad", ha señalado el conseller, quien también ha destacado que los plazos de ejecución avanzan según lo previsto.

En Llubí y en Es Jonquet (Palma) se ha asignado la totalidad de la potencia disponible --68 kW y 23 kW, respectivamente--, mientras que en Bunyola se han cubierto 45 de 65 kW, en Caimari 20 de 30 kW, en Palmanyola 37 de 47 kW, en Porreres 26 de 50 kW y en Andratx 13 de 30 kW.

El modelo de autoconsumo compartido desarrollado por el IBE permite a la ciudadanía, pequeños comercios y empresas consumir energía solar pública sin necesidad de instalar placas solares ni realizar inversión inicial.

Cada participante de estos proyectos podrá disponer de 1 kW de potencia en el caso de las viviendas y hasta 3 kW en el caso de actividades económicas. Los locales con bajo consumo también podrán solicitar 1 kW.

A cambio de una cuota anual de 100 euros por kW asignado, las personas o entidades adheridas recibirán energía renovable a través de la red eléctrica, con compensación de excedentes, que será descontada automáticamente en su factura por parte de la distribuidora.

Las personas interesadas pueden informarse y tramitar su solicitud en cualquiera de las oficinas para la transición energética o a través de la página web del IBE.