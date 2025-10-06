El Govern amplía a 128 las plazas convocadas de auxiliar administrativo en la CAIB

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha ampliado las plazas convocadas para trabajar como auxiliar administrativo en la CAIB, en total, 128 plazas.

Según ha informado la Conselleria en una nota de prensa, a las plazas previstas en febrero de 2025 (correspondientes a la Oferta Pública de Empleo de 2022 y 2023) se suman ahora 34 nuevas plazas, correspondientes a la Oferta Pública de Empleo de 2024.

Con esta actualización, se ofrecen un total de 128 plazas: 100 de ellas en Mallorca (6 reservadas para personas con discapacidad), seis en Menorca (una para personas con discapacidad); 11 en Ibiza (una reservada) y una en Formentera.

La Conselleria ha informado que el acceso a estas plazas se realiza mediante turno libre, de modo que puede presentarse cualquier persona que cumpla los requisitos. Estos son tener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente (Graduado Escolar, prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años) y catalán nivel B2 (certificado de nivel avanzado).

Los interesados pueden obtener más información en el portal del opositor de la Dirección General de Función Pública y pueden presentar su solicitud hasta el 30 de octubre. Está previsto que los exámenes para estas plazas se realicen a partir de abril de 2026.