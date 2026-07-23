El Govern amplía el convenio con Esment con 2.900 sesiones más de atención temprana hasta 2027

El Govern amplía el concierto con Esment con 2.900 sesiones más de atención temprana. - CAIB

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha ampliado el convenio con Amadip Esment con 2.900 sesiones adicionales de atención temprana hasta septiembre de 2027 para responder al aumento de la demanda y garantizar la continuidad de los tratamientos.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, la ampliación incorpora 1.600 sesiones durante 2026 y otras 1.300 en 2027, que se suman a las 9.400 previstas inicialmente en el concierto.

El servicio atendió durante el último año a 204 niños y realizó 9.393 sesiones de intervención. La ampliación del concierto supone una inversión de 140.000 euros.

El Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (Sediap), integrado en la red pública y concertada de atención temprana de Baleares, ofrece atención especializada a niños con trastornos en el desarrollo o en riesgo de padecerlos, así como apoyo y orientación a sus familias.

El servicio cuenta con un equipo multidisciplinar formado por profesionales de la psicología, pedagogía, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo social y la audición y el lenguaje, que trabajan de forma coordinada con las familias y con los ámbitos educativo, sanitario y social para favorecer el desarrollo de los menores.

La consellera Sandra Fernández, y la directora general de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad, María Castro, han visitado este jueves el centro Bosc de Esment para conocer el funcionamiento del servicio y reunirse con sus profesionales.

Durante la visita, Fernández ha destacado que la atención temprana es "clave para que los niños puedan desarrollar al máximo sus capacidades desde los primeros años de vida" y ha reafirmado el compromiso del Govern de seguir reforzando la red pública y concertada para garantizar el acceso a estos tratamientos.