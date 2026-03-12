El Govern amplía la franja de edad e incrementa un 47% el importe del programa de ocio adaptado. - CAIB

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ampliará en 2027 la franja de edad de los niños, niñas y jóvenes que se pueden acoger a la subvención del programa de ocio adaptado.

De este modo, según han informado en un comunicado, pasará de subvencionar las actividades en periodos vacacionales de niños de 3 a 18 años a las de personas de 0 a 21 años.

En la nueva convocatoria de 2026-2027, además, la Conselleria incrementa hasta un 47,6 por ciento el importe, pasando de los 1,8 millones de euros de 2024-2025 hasta los 2,7 millones de euros para que la ayuda llegue a todas las familias con menores dependientes de grado II y III.

El programa de ocio adaptado fue creado en 2024 por el Govern para subvencionar a entidades privadas sin ánimo de lucro que llevan a cabo actividades de ocio adaptado en periodos no lectivos.

El destinatario final eran los niños y adolescentes de entre 3 y 18 años con un grado II o III de dependencia, pero también sus familias, ya que con esta subvención se procura favorecer la conciliación del entorno de la persona dependiente.

El éxito de la convocatoria de 2024 hizo que en 2025 se ampliara un 45 por ciento el número de plazas subvencionadas y el importe de la convocatoria, hasta los 1,8 millones de euros.

MEJORA DE LA SUBVENCIÓN DE LAS PLAZAS

Además, la nueva convocatoria 2026-2027 incrementa el precio de la subvención por persona usuaria y día, pasando de los 60,16 euros por persona en 2026, que ya suponía un incremento de 13 por ciento respecto a 2025, a los 62,41 euros en 2027.

Del mismo modo, durante 2026, el importe máximo a subvencionar es del 100 por 100 en el caso de las personas con un grado III de dependencia y del 75 por ciento para el grado II mientras que en 2027 será del 100 por 100 para ambos casos.

VISITA AL NUEVO CENTRO DE AMITICIA

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha visitado este jueves el centro que Amiticia tiene en Palma.

Lo ha hecho junto a la directora general de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad, María Castro. Gracias al programa de ocio adaptado, el Govern ha subvencionado un total de 107 plazas de Amiticia desde verano de 2024, por lo que la entidad ha recibido 157.159 euros.

Además, las obras del centro que ha visitado la consellera ha sido financiado enteramente con 1,6 millones de euros procedentes de la convocatoria de inversiones de la dirección general de Bienestar Social. Este centro cuenta con 24 plazas de centro de día, 9 residenciales y 44 de ocio adaptado.

"El agradecimiento de entidades como Amiticia y de las familias que conforman esta entidad", ha dicho la consellera Sandra Fernández, "son la prueba del éxito de este programa creado por el Govern, que sitúa a la persona en el centro porque procura su bienestar y el descanso de sus familias en periodos vacacionales".

Fernández ha anunciado asimismo los incrementos de la convocatoria 2026-2027. "Este éxito nos ha llevado", ha dicho, "a mejorar las condiciones en la nueva convocatoria, para llegar al máximo de personas incrementando las edades, pero también para cubrir al máximo los importantes, que son cantidades económicas muy importantes, que hasta ahora tenían que sufragar las familias".