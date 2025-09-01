El Govern ampliará el programa de subvenciones para el ocio adaptado, que llegará a cerca de 2.000 personas

PALMA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ampliará el programa de subvenciones del ocio adaptado con un 45 por ciento más de plazas para llegar hasta las 2.000 plazas.

Así lo ha anunciado la presidenta del Govern, Marga Prohens, este lunes en declaraciones a los medios después de visitar las actividades de ocio adaptado de la Fundación Asnimo, que ofrece asistencia a personas con discapacidad.

El Ejecutivo incrementará el programa, que alcanzará una inversión total de cerca de 1,2 millones de euros. "El ocio adaptado no es un lujo ni un capricho de las familias", ha reivindicado Prohens.

La líder del Ejecutivo ha visitado la Fundación Asnimo, donde se lleva a cabo una escuela de verano, junto con la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández; de la directora general de Familias, Infancia, Juventud y Diversidad, Catalina Isern, y del director de la entidad, Tolo Márquez.