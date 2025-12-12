El Govern aprueba la oferta de empleo público de los funcionarios docentes no universitarios para 2025

Archivo - Aula en un colegio - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la oferta de empleo público del año 2025 correspondiente al personal funcionario de los cuerpos docentes no universitarios.

Según ha señalado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en rueda de prensa después del Consell de Govern, el acuerdo se adoptó el pasado viernes en la Mesa Sectorial de Educación.

En total, se ofrecen 384 plazas, de las cuales 318 corresponden a profesores de enseñanza secundaria; 44, a maestros; ocho, a profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional; siete, a profesores de música y artes escénicas; cuatro, a profesores de escuelas oficiales de idiomas; dos, a profesores de artes plásticas y diseño, y una, a un inspector de educación.