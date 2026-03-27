El Govern aprueba el Plan de Actuación de la Escuela de Hostelería de las Islas para 2026

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el Plan de Actuación de la Escuela de Hostelería de Baleares (EHIB) para el año 2026.

Esta hoja de ruta consolida a la Escuela como centro de referencia en la formación de capital humano para el sector hostelero y de la restauración de las islas, según ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa.

El Plan de Actuación 2026 se centra en la modernización de los métodos de aprendizaje y la mejora de las instalaciones. Entre las actuaciones previstas, destaca la implantación de nuevas herramientas digitales para la gestión hotelera y el uso de tecnología de vanguardia en las cocinas y salas de la Escuela.

Asimismo, la sostenibilidad se convierte en un eje transversal, con programas formativos específicos sobre economía circular, gestión de residuos y uso de producto local de kilómetro cero, alineándose con la estrategia del Govern de potenciar un turismo responsable y de calidad.

La EHIB prevé para el próximo curso un incremento en la oferta de formación dual, permitiendo que los alumnos compaginen los estudios con el trabajo práctico en empresas del sector desde el primer momento. Esta modalidad ha demostrado unos índices de inserción laboral próximos al 100 por 100, clave para paliar la falta de personal cualificado que sufre actualmente la industria turística.

En total, se estima que más de 1.500 alumnos pasarán por las aulas de la EHIB durante el 2026, incluyendo tanto los grados en Dirección Hotelera y Alta Cocina como los cursos de especialización para profesionales en activo.